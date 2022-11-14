Девушка из Новосибирска победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певица из Новосибирска Варвара Убель победила в шоу «Ну-ка, все вместе!» при том, что в полуфинале мало кто из членов жюри верил, что джазовая исполнительница сможет пройти в финал.

Варвара Убель хорошо выступила в отборочном туре, набрав 98 баллов, но проиграла в баттле. Жюри решило вернуть девушку в полуфинал. Там, чтобы пройти в финал, ей нужно было набрать не меньше 99 баллов.

Девушка исполнила песню Бритни Спирс «Toxic», но получила только 89 баллов. В итоге ей снова пришлось участвовать в баттле, где она уже сумела одержать победу и пройти в финал.

В финале Варвара Убель сумела заработать больше всех голосов ( и одержала победу. На втором месте Симона Куприна из Киселевска, и замыкает тройку лидеров Милана Рахманова из Сочи.

«Я не ожидала, что стану победительницей до самого последнего момента! Даже на финальном баттле не считала баллов соперниц, а смотрела их выступления с восхищением, как зритель на живом концерте, и получала удовольствие! Думаю, мысли о победе только помешали бы мне классно выступить», — цитирует пресс-служба «России» Убель.