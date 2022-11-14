НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Девушка из Новосибирска победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
446 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Певица из Новосибирска Варвара Убель победила в шоу «Ну-ка, все вместе!» при том, что в полуфинале мало кто из членов жюри верил, что джазовая исполнительница сможет пройти в финал.

Варвара Убель хорошо выступила в отборочном туре, набрав 98 баллов, но проиграла в баттле. Жюри решило вернуть девушку в полуфинал. Там, чтобы пройти в финал, ей нужно было набрать не меньше 99 баллов.

Девушка исполнила песню Бритни Спирс «Toxic», но получила только 89 баллов. В итоге ей снова пришлось участвовать в баттле, где она уже сумела одержать победу и пройти в финал.

В финале Варвара Убель сумела заработать больше всех голосов ( и одержала победу. На втором месте Симона Куприна из Киселевска, и замыкает тройку лидеров Милана Рахманова из Сочи.

«Я не ожидала, что стану победительницей до самого последнего момента! Даже на финальном баттле не считала баллов соперниц, а смотрела их выступления с восхищением, как зритель на живом концерте, и получала удовольствие! Думаю, мысли о победе только помешали бы мне классно выступить», — цитирует пресс-служба «России» Убель.

Еще по теме
Снежный Барс показал лицо в шоу «Маска. Танцы»
Участник шоу «Звезды Африки 3» начал ухаживать за Бузовой
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Экстрасенсы разобрались в причинах смерти Пьера Нарцисса
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (0)
Топ комментариев

ld_andrey

Сейчас способов вывода средств за границу нет, так любая даже минимальная экономика даёт профицит, выходит,...

ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))