Непогода придет в Новосибирск и на Алтай

Сильные осадки и ветер ожидаются в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Алтай в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Плохая погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, где прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду в ближайшие два дня.

В понедельник и вторник в Новосибирской области ожидается днем плюсовая температура до 4 градусов. Отрицательные температуры днем придут в регион в четверг.

В Республике Алтай — ветер до 27-35 метров в секунду, в Алтайском крае -— снег, мокрый снег, метель при ветре до 27 метров в секунду, сообщил ТАСС Вильфанд.