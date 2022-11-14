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Непогода придет в Новосибирск и на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильные осадки и ветер ожидаются в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Алтай в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Плохая погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, где прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду в ближайшие два дня.

В понедельник и вторник в Новосибирской области ожидается днем плюсовая температура до 4 градусов. Отрицательные температуры днем придут в регион в четверг.

В Республике Алтай — ветер до 27-35 метров в секунду, в Алтайском крае -— снег, мокрый снег, метель при ветре до 27 метров в секунду, сообщил ТАСС Вильфанд.

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Жизнь #Природа #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Республика Алтай
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jeryakob

определенно с медведевым соревнуется. победителя не могу определить

ld_andrey

Сейчас способов вывода средств за границу нет, так любая даже минимальная экономика даёт профицит, выходит,...

ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))