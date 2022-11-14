Непогода придет в Новосибирск и на Алтай

Фото: © Sibnet.ru
Сильные осадки и ветер ожидаются в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и республике Алтай в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Плохая погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, где прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду в ближайшие два дня.
В понедельник и вторник в Новосибирской области ожидается днем плюсовая температура до 4 градусов. Отрицательные температуры днем придут в регион в четверг.
В Республике Алтай — ветер до 27-35 метров в секунду, в Алтайском крае -— снег, мокрый снег, метель при ветре до 27 метров в секунду, сообщил ТАСС Вильфанд.
jeryakobопределенно с медведевым соревнуется. победителя не могу определить
ld_andreyСейчас способов вывода средств за границу нет, так любая даже минимальная экономика даёт профицит, выходит,...
ld_andreyНа Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.
AlhazredХватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))