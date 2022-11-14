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Снежный Барс показал лицо в шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Шестой выпуск шоу «Маска. Танцы» завершился разоблачение Снежного Барса, впервые в проекте члены жюри не знали, кто из артистов скрывается за маской.

В номинацию попали Щетка, Снежный Барс и Черный Лебедь. Зрители спасли Щетку, а члены жюри спасли Лебедя.

Впервые члены жюри не могли даже предположить, что скрывается за маскоц Снежного Барса. Сергей Светлаков предположил, что там певец Niletto, Клава Кока подумала, что там может быть блогер Саша Стоун. У Марии Горбань совсем не оказалось версий, а Тимур Родригез и Егор Дружинин не стали даже гадать.

Когда Снежный Барс снял маску, оказалось, что за ней скрывался ведущий и ресторатор Александр Белькович.

Ранее маски сняли Гадюка (Анна Семенович), Сова (Анастасия Волочкова) и Попкорн (Шура) и Дискошар (Розя Сябитова).

В шестом выпуске шоу «Маски. Танцы» выступят девять участников: Зебра, Щетка, Свекла, Божья Коровка, Пугало, Морской Конек, Черный Лебедь, Сатурн, Лягушка.


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Топ комментариев

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Uynachalnica

То-то он с американской винтовкой сфоткался в ДНР...

jeryakob

определенно с медведевым соревнуется. победителя не могу определить

виктор А.

Слыш ты животное, Россию губят такие как ты...