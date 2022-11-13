Мощный взрыв прогремел на пешеходной улице в Стамбуле

Четыре человека, по меньшей мере, погибли, 38 пострадали в результате прогремевшего в воскресенье взрыва на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«В результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, ранения получили 38 человек», — приводит ТАСС заявление Ерликая.

По его словам, примерно в 16.20 (по местному времени, совпадает с московским), на улице Истикляль в нашем районе Бейоглу произошел взрыв. «На место происшествия были направлены команды полиции, медиков, пожарных и управления по чрезвычайным ситуациям», — сказал Ерликая.

CNN Trk сообщает, что взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. «Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», — рассказал корреспонденту ТАСС очевидец, находящийся рядом с туристической улицей.