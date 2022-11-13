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Участник шоу «Звезды Африки 3» начал ухаживать за Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Актер Антон Филипенко решил поухаживать за ведущий проекта «Звезды в Африке 3» Ольгой Бузовой, участники подумали, что это шутка.

Антон Филипенко сначала собрал в Африке букет цветов и вручил его смущенной Бузовой. Он сказал, что хотел подарить цветы еще на концерте звезды, но не смог протолкнуться.

Затем перед голосованием на шоу, Филипенко угостил Бузову лепешкой из чечевицы. Другой ведущий проекта Михаил Галустян спросил у участника, женат ли он.

Филипенко сказал, что не женат и у него нет девушки в 37 лет. Бузова спросила, почему в таком возрасте актер не женат, что с ним не так.

Другие участники «Звезд в Африке 3» по-разному оценили ухаживания Филипенко. Большинство решили, что это шутка.

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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Uynachalnica

То-то он с американской винтовкой сфоткался в ДНР...

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...