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Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

«Красная» команда решила разбить тандем лидеров «синих» — футболиста Вячеслава Малафеева и актрисы Светланы Пермяковой в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3».

Блогер Карина Кросс из «красных» вызвала на поединок Светлану Пермякову, и та согласилась. Но затем соратник Пермяковой Вячеслав Малафеев отметил, что не стоит номинировать Пермякову в третий раз.

В итоге «красные» все равно проголосовали против Пермяковой. А «синие» решили выбрать слабого, как они считали, соперника — блогера Юлию Гаврилину.

Дамам надо было, удерживая равновесие, передвигаться по подвешенным на веревках треугольникам над рекой. Маленькая Гаврилина с трудом, но прошла испытание. Грузная Пермякова сразу свалилась в реку. Так «красные» добились своего. Малафеев, еле сдерживая слезы, проводил Пермякову домой.

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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Uynachalnica

То-то он с американской винтовкой сфоткался в ДНР...

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...