«Красная» команда решила разбить тандем лидеров «синих» — футболиста Вячеслава Малафеева и актрисы Светланы Пермяковой в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3».

Блогер Карина Кросс из «красных» вызвала на поединок Светлану Пермякову, и та согласилась. Но затем соратник Пермяковой Вячеслав Малафеев отметил, что не стоит номинировать Пермякову в третий раз.

В итоге «красные» все равно проголосовали против Пермяковой. А «синие» решили выбрать слабого, как они считали, соперника — блогера Юлию Гаврилину.

Дамам надо было, удерживая равновесие, передвигаться по подвешенным на веревках треугольникам над рекой. Маленькая Гаврилина с трудом, но прошла испытание. Грузная Пермякова сразу свалилась в реку. Так «красные» добились своего. Малафеев, еле сдерживая слезы, проводил Пермякову домой.