Две российские гимнастки за неделю сменили спортивное гражданство

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, гимнастка Анастасия Симакова будет представлять Германию, а победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье Вера Туголукова сезона будет выступать за Кипр. О переходах спортсменок стало известно на этой неделе.

Симаковой 18 лет. В 2019 году на юниорском чемпионате мира завоевала две золотые медали: в упражнениях со скакалкой и командную. В 2020 году была бронзовой призеркой чемпионата России 2020 года в упражнениях с лентой.

Родители гимнастки в прошлом году переехали в Нюрнберг по программе поздних переселенцев. Симакова также получила немецкий паспорт и подала заявку на зачисление в центр подготовки немецкой сборной.

Туголуковой 14 лет. В феврале этого года юная спортсменка выиграла несколько медалей на первенстве России по художественной гимнастике (первое место в командном зачете, первое место в упражнениях с обручем и второе место в упражнениях с мячом). Также в ее активе четыре медали на Международных спортивных играх «Дети Азии».

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила смену спортивного гражданства Туголуковой, и со следующего сезона она сможет выступать за Кипр.

«Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться. Тем более что на эту гимнастку (Симакову) потрачены огромные ресурсы — и моральные, и материальные», — прокомментировала «Спорт-Экспрессу» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.