Экстрасенсы разобрались в причинах смерти Пьера Нарцисса

Участники «Битвы экстрасенсов» прошли испытание, в котором им предстояло разобраться в причинах смерти певца Пьера Нарцисса.

Пьер Нарцисс умер 21 июня в возрасте 45 лет от остановки сердца. До этого артист боролся с тяжелой формой подагры и много пил.

Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева считала, что ее супруг не мог просто скончаться от болезни. Она была убеждена, что в смерти замешана магия. Для этого она пригласила участников «Битвы экстрасенсов». По фотографии в черном конверте и личной вещи артиста они должны были рассказать о человеке и причинах его смерти.

Многие экстрасенсы действительно подтвердили, что Пьер Нарцисс сам занимался магическими практиками и поплатился за это жизнью.

По мнению Калачевой, лучше всех испытание прошли Ангелина Изосимова, Лина Джебисашвили и Елена Ивашина.

Версии причин смерти Пьера Нарцисса

Ивашина определила по картам Таро, что в конверте фотография умершего человека, точно назвала, чем болел певец и как жил последние несколько месяцев. Экстрасенс решила, что на Нарцисса навели мощную порчу, из-за которой его здоровье быстро дало сбой.

Лина Джебисашвили не увидела вмешательства магии. Он убедила Валерию Калачеву, что проблемы со здоровьем у певца были связаны с тем, что он сильно пил последние месяцы. Также ведьма сказала, что 45 лет — это кармический возраст Пьера, и ему было суждено умереть.

Ангелина Изосимова произвела самое сильное впечатление на вдову Нарцисса. Она раскрыла тайну пары: оказывается, влюбленные по-настоящему пили кровь друг друга. Также Изосимова сказала, что в марте Пьер Нарцисс делал приворот на бывшую супругу, желая вернуть ее. За это он и поплатился жизнью.