Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск

Населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате наступления действий российских войск, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — заявил Конашенков.

По его словам, ликвидированы живая сила и техника противника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское.