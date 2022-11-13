Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск

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Населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате наступления действий российских войск, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — заявил Конашенков.
По его словам, ликвидированы живая сила и техника противника.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское.
alex.nskaуехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.
MuCbEДа никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.
UynachalnicaТо-то он с американской винтовкой сфоткался в ДНР...
Siberian sinnerНу как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...