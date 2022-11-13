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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Военно-промышленная компания

Населенный пункт Майорск полностью освобожден в результате наступления действий российских войск, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — заявил Конашенков.

По его словам, ликвидированы живая сила и техника противника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Uynachalnica

То-то он с американской винтовкой сфоткался в ДНР...

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...