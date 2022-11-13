Ученые перечислили вызывающие зависимость продукты

Продукты с высокой степенью обработки (чипсы, печенье, мороженое, картофель фри) вызывают такую же зависимость, как сигареты, доказали ученые из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии.

Во-первых, такие продукты связаны с компульсивным употреблением, то есть люди не могут отказаться от них даже перед лицом опасных для жизни заболеваний, приводит «Газета.ру» отчет об исследовании, опубликованный в журнале Addiction.

Во-вторых, пища может изменить самочувствие и настроение, воздействуя на мозг, причем величина этого эффекта сопоставима с эффектом никотина. В-третьих, такие продукты являются сильнейшими подкрепляющими стимулами, то есть мозг будет подталкивать человека к потреблению вредной еды.

Ученые считают, что продукты с высокой степенью обработки способны быстро доставлять в организм неестественно высокие дозы рафинированных углеводов и жиров, и именно это является ключом к их способности вызывать привыкание.