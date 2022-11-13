Мужчине достаточно полгода для решения — хочет ли он жениться на конкретной девушке. Если раздумья тянутся дольше, ничего серьезного в будущем, скорее всего, не будет.

Нескольких месяцев достаточно, чтобы узнать человека, испытать — насколько с ним комфортно в разных ситуациях, и почувствовать, что он «твой». А далее включаются типовые психологические механизмы.

«Принимается решение о свадьбе не из безграничной любви и желания провести с ней остаток дней. А из-за того, что он видит, что она нравится другим мужчинам, и что он может ее потерять. А чувство страха потери своего человека — это самое сильное чувство, которое заставляет принимать решение людей оперативно», — комментирует психолог Руслан Алиев на YouTube.

Поэтому, по словам психолога, молодому человеку нужно всего лишь шесть месяцев, чтобы понять — хочет ли он жениться на девушке или нет. Этот же срок дают психологи и женатым мужчинам, которые решают — уходить ли к любовнице.



А если мужчина долгие годы встречается с женщиной и не зовет ее замуж, но при этом клянется в любви и желании прожить с ней остаток дней, то его любовь детская, инфантильная, утверждает Алиев.

«Он не хочет брать ответственность, он хочет пользоваться, поиграться и бросить. Поэтому, дорогие дамы, не тратьте свое время на таких мужчин», — заключает психолог.