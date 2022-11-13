Концерн «Калашников» станет координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, в том числе для 300 тысяч мобилизованных. Компания также станет отвечать за реализацию этой задачи.

Теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил «Калашникова» ответственным исполнителем данной задачи, рассказал РИА Новости информированный источник.

«Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш — предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")», — пояснил источник.

Источник отметил, что отрасль столкнулась с беспрецедентным вызовом. Вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях.

«За последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать», — отметил он.