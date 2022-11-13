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Венгерский политик намекнул Польше на захват украинских земель

Источник:
РИА Новости
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Фото: Elekes Andor / CC BY-SA 4.0

Глава венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в поздравлении с Днем независимости Польши намекнул Варшаве на раздел Украины.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!», — приводит РИА Новости поздравление Тороцкаи.

Политик прикрепил к поздравлению фотографию, снятую в марте 1939 года близ села Ужок (территория нынешней Украины рядом с польской границей). На ней изображены пожимающие руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.

Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада империи в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, но после разгрома Германии область вошла в состав Украинской ССР.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч соотечественников в Закарпатье. Депутат Рады Максим Бужанский предупредил, что Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров.

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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.

Siberian sinner

Ну как минимум он был президентом и имел коды запуска ракет от"ядрёного чумадана", был первым лицом государства...

mosquito__2010

Украина и США выступили в ООН против борьбы с героизацией нацизма. Всего лишь эти две страны были против....