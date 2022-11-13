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Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым

Источник:
ТАСС
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов тщательно рассмотреть возможность личной встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — приводит ТАСС слова Кулебы, сказанные им на саммите АСЕАН в Камбодже.  

Ранее Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров. Россия готова выслушать предложения Запада организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести с Вашингтоном.

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Политика #Мир
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