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Демократы сохранили контроль над Сенатом Конгресса США

Источник:
ТАСС
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Фото: Phil Roeder / Attribution License

Представитель Демократической партии Кэтрин Кортез Масто победила на выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса США, сообщают американские СМИ.  

Кортез Масто после подсчета 96% голосов обходит своего соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта и набирает 48,7% голосов против 48,2%, приводит ТАСС сообщение телеканала NBC.

Победа демократов в Неваде означает, что они получают по меньшей мере 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе 49 мест. Судьба еще одного места в Сенате определится в декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, но этот результат ничего изменит.

Демократическая партия уже получила контроль над верхней палатой. В ней 100 мест. В случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента — демократа Камалы Харрис.


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