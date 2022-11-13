Демократы сохранили контроль над Сенатом Конгресса США

Представитель Демократической партии Кэтрин Кортез Масто
победила на выборах в штате Невада, в результате чего демократы
сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса США, сообщают американские СМИ.
Кортез Масто после подсчета 96% голосов обходит своего
соперника из Республиканской партии Адама Лаксалта на 0,5 процентного пункта и
набирает 48,7% голосов против 48,2%, приводит ТАСС сообщение телеканала NBC.
Победа демократов в Неваде означает, что они получают по
меньшей мере 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему
моменту обеспечили себе 49 мест. Судьба еще одного места в Сенате определится в
декабре по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, но этот результат
ничего изменит.
Демократическая партия уже получила контроль над верхней палатой. В ней
100 мест. В случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим
становится голос вице-президента — демократа Камалы Харрис.