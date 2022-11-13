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Власти опровергли перенос столицы Херсонской области в Геническ

Источник:
ТАСС
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Херсон остается административным центром Херсонской области, решения о переносе его функций в город Геническ не принималось, сообщила военно-гражданская администрации (ВГА) региона.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — приводит ТАСС представитель областной администрации.

Ранее бывший работник администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона станет город Геническ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в среду, 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр — Херсон.

С правобережной части области было также эвакуировано более 115 тысяч мирных жителей.

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