Зеленский назвал российские атаки «адом»

Российские атаки на Донбассе являются «адом», признал президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал украинский лидер.

Украинская армия накануне после продолжительной осады отступила из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

По оценкам экспертов, это позволит выйти к южной окраине Авдеевки. Кроме этого, под контроль российских вооруженных сил перешло село Павловка на территории ДНР.