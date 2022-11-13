Зеленский назвал российские атаки «адом»

Фото: © пресс-служба президента Украины
Российские атаки на Донбассе являются «адом», признал президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем телеграм-канале.
«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал украинский лидер.
Украинская армия накануне после продолжительной осады отступила из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
По оценкам экспертов, это позволит выйти к южной окраине Авдеевки. Кроме этого, под контроль российских вооруженных сил перешло село Павловка на территории ДНР.
alex.nskaуехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.
UynachalnicaЭтой бы Голиковой озаботится почему беременеют в такие, а не осложнять и без того осложненное!
volmenОднако эксперту Михаилу Кутушову азербайджанцы с базара что-то подогнали.
MuCbEДа никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.