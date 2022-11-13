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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал российские атаки «адом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Российские атаки на Донбассе являются «адом», признал президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал украинский лидер.

Украинская армия накануне после продолжительной осады отступила из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

По оценкам экспертов, это позволит выйти к южной окраине Авдеевки. Кроме этого, под контроль российских вооруженных сил перешло село Павловка на территории ДНР.

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Топ комментариев

alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

Uynachalnica

Этой бы Голиковой озаботится почему беременеют в такие, а не осложнять и без того осложненное!

volmen

Однако эксперту Михаилу Кутушову азербайджанцы с базара что-то подогнали.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.