НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Документы в суд разрешат подавать через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © Sibnet.ru

Правительство одобрило возможность подачи документов в суд в электронном виде через портал «Госуслуг», сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного участия в судебных заседаниях и получения повесток, уведомлений в суд через «Госуслуги» при согласии граждан.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, отмечается в документе. В ближайшее время одобренный правительством законопроект внесут в Госдуму.

Перевод государственных услуг в «цифру» — часть программы реформы госуправления. По плану властей, к 2023 году в электронный формат должны быть переведены все социально значимые государственные и муниципальные услуги.

Еще по теме
ЛГБТ‑пропаганду в компьютерных играх хотят запретить в России
Дачникам разрешили жарить шашлыки возле строений
Госдума отказалась от идеи уголовки за уклонение от мобилизации
Сенатор Клишас заявил, что указ об окончании мобилизации не нужен
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
Россия закрыла Керченский пролив
Украина отказалась «заморозить» конфликт с Россией
Российскую делегацию на саммите G20 изолируют
О самом главном
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Любовь и месть: как понять кошку
Кратко и красиво: как презентовать себя работодателю
Если бы Чехов был зумером: почему не страшны англицизмы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
77
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
60
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
45
Медведев прокомментировал отступление российской армии
42
Российские войска начали отступление на левый берег Днепра
33
Байден определил условие для завершения конфликта на Украине