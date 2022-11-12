Документы в суд разрешат подавать через «Госуслуги»

Правительство одобрило возможность подачи документов в суд в электронном виде через портал «Госуслуг», сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного участия в судебных заседаниях и получения повесток, уведомлений в суд через «Госуслуги» при согласии граждан.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, отмечается в документе. В ближайшее время одобренный правительством законопроект внесут в Госдуму.

Перевод государственных услуг в «цифру» — часть программы реформы госуправления. По плану властей, к 2023 году в электронный формат должны быть переведены все социально значимые государственные и муниципальные услуги.