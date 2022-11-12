Спасатели оштрафуют вызволенных из тайги на вертолете рыбаков

Спасатели МЧС эвакуировали на вертолете трех рыбаков, которые из-за поломки лодки застряли в труднодоступной местности в Зиминском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь их ждет штраф.

«На вертолете Ми-8 МЧС России их доставили в населенный пункт Верхнеокинский. Все трое мужчин чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь никому не потребовалась», — отмечается в сообщении.

Спасенные несколько дней рыбачили и жили в зимовье, однако когда стали собираться домой, не смогли завести двигатель лодки. Отремонтировать его в сложных условиях они тоже не смогли.

В итоге мужчины дозвонились по спутниковому телефону до спасателей и попросили о помощи. Теперь рыбаков оштрафуют за выход на акваторию на маломерном судне в период закрытой навигации.