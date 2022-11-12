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Рогозин призвал прекратить «играть в демократию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия должна прекратить закупать дешевое оружие и перейти на самое эффективное, заявил бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Требования федеральных законов о проведении конкурсных процедур приводит к закупке самого дешевого, а не самого лучшего вооружения, что недопустимо в условиях спецоперации, сказал чиновник в интервью РИА Новости.

Он предложил избавиться от ненужных длительных процедур согласования, которые важны в мирное время для контроля движения денежных средств. При этом потребуется проведение конкурсных процедур для выбора наилучших образцов вооружения.

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — подчеркнул он.

В качестве примера Рогозин указал на США, которые в процессе закупки вооружений выбирают не самые дешевые, а самые эффективные боевые системы.

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