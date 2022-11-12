Минздрав поручил регионам сделать запасы лекарств

Российским региона поручено сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных идут по плану, с высокими темпами. Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок», — сказал министр.

Мурашко уточнил, что логистические цепочки по зарубежным позициям подчас дают сбои, однако серьезных угроз нет — просто по ряду препаратов поставки могут быть замедленными.

После введения санкций против России некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в стране. Например, американская Eli Lilly приостановила продажи своих препаратов.

Российский Минздрав ранее заверял, что дефицита лекарств в России нет, а иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами. При этом аптеки заявляли о дефиците некоторых препаратов.