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Минобороны заказало дополнительную партию ракет «Циркон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Минобороны подписало дополнительный контракт на производство партии гиперзвуковых ракет «Циркон» этой осенью.

«Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии "Цирконов" был подписан летом 2021 года. Дополнительный контракт — этой осенью», — цитирует ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая должна поступить на вооружение в 2022 году. Ее разработало «НПО машиностроения». Весной 2022 года «Циркон» успешно испытали в Белом море.

Тогда ракета поразила цель на расстоянии 1 тысячи километров. Планируется, что первым носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

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