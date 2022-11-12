Минобороны заказало дополнительную партию ракет «Циркон»

Минобороны подписало дополнительный контракт на производство партии гиперзвуковых ракет «Циркон» этой осенью.

«Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии "Цирконов" был подписан летом 2021 года. Дополнительный контракт — этой осенью», — цитирует ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая должна поступить на вооружение в 2022 году. Ее разработало «НПО машиностроения». Весной 2022 года «Циркон» успешно испытали в Белом море.

Тогда ракета поразила цель на расстоянии 1 тысячи километров. Планируется, что первым носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».