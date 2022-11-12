Медведев намекнул Киеву на использование новых средств поражения

Россия еще не использовала весь имеющийся арсенал средств поражения, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что Россия не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах, при этом не пошла на это не только из «присущей человеческой доброты».

«Всему свое время», — намекнул замглавы Совбеза и подытожил, что только «теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух» способны обеспечить победу России.