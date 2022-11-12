Подсчитаны потери западных автозаводов из-за ухода из России

Крупные западные автомобильные концерны посчитали убытки из-за ухода с российского рынка — в целом они составляют порядка 4,5 миллиарда евро.

Так, компания Nissan оценила потери на уровне 24,1 миллиарда иен за уход из России. Кроме этого, еще 77,2 миллиарда иен будет стоить закрытие производства под Санкт-Петербургом.

Mazda потеряет порядка 12 миллиардов иен. Renault оценивает убытки в 2,3 миллиарда евро, Mercedes-Benz сообщил, что потеряет из-за ухода с российского рынка 1,4 миллиарда евро.

На сегодня в России уже закрылись 160 фирменных автомобильных центров популярных брендов, при этом параллельно появились 300 автосалонов из Китая.