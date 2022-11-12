Украина отказалась «заморозить» конфликт с Россией

Киев отказывается приостанавливать вооруженный конфликт с Россией, так как необходимо возвращать свои территории, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что перед началом переговоров Киев ждет от Москвы «восстановления территориальной целостности, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Власти России подчеркнули свою готовность к переговорам без предварительных условий — с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент. По мнению Москвы, Киев не готов вести диалог.