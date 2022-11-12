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Продавать китайские машины в России оказалось невыгодно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rutger van der Maar / Attribution License

Китайские автомобили оказались не слишком выгодным товаром для российских дилеров. Это вызвано практически монопольным положением производителей из КНР в России, высокими ценами, дефицитом машин и низкой маржой.

Участники рынка отмечают, что с начала 2022 года машины из Поднебесной подорожали в России примерно в 1,5 раза, но после стабилизации курсов валют цены не вернулись к прежнему уровню, пишут «Ведомости».

Дилерам обещали, что стоимость китайских авто будет приемлемой, однако на деле в автосалоны поступили машины из КНР по 3 миллиона рублей. В некоторых случаях дилерам приходится продавать машины ниже закупочной цены.

Кроме этого, китайские автопроизводители требуют открывать новые салоны, однако не поставляют своим торговым партнерам достаточного количества автомобилей. В результате дилер также лишается прибыли.

Несмотря на рост рыночной доли «китайцев» с 6% по итогам первых трех кварталов прошлого года до 14,3% за тот же период 2022 года, их поставки в количественном выражении сократились на 6% — до 72 233 штук.

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