Продавать китайские машины в России оказалось невыгодно

Китайские автомобили оказались не слишком выгодным товаром для российских дилеров. Это вызвано практически монопольным положением производителей из КНР в России, высокими ценами, дефицитом машин и низкой маржой.

Участники рынка отмечают, что с начала 2022 года машины из Поднебесной подорожали в России примерно в 1,5 раза, но после стабилизации курсов валют цены не вернулись к прежнему уровню, пишут «Ведомости».

Дилерам обещали, что стоимость китайских авто будет приемлемой, однако на деле в автосалоны поступили машины из КНР по 3 миллиона рублей. В некоторых случаях дилерам приходится продавать машины ниже закупочной цены.

Кроме этого, китайские автопроизводители требуют открывать новые салоны, однако не поставляют своим торговым партнерам достаточного количества автомобилей. В результате дилер также лишается прибыли.

Несмотря на рост рыночной доли «китайцев» с 6% по итогам первых трех кварталов прошлого года до 14,3% за тот же период 2022 года, их поставки в количественном выражении сократились на 6% — до 72 233 штук.