Российскую делегацию на саммите G20 изолируют

Евросоюз и Великобритания намерены изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии.

«Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы очень-очень убедительно показать, что международное сообщество думает о действиях России на Украине», — цитирует The Telegraph анонимного представителя внешнеполитической службы ЕС.

В частности, европейцы намерены препятствовать встречам партнеров с представителями российской делегации, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, или делать так, чтобы они уходили во время выступления России.

Однако западные страны считают, что Китай будет препятствовать планам по изоляции России. По оценке европейских дипломатов, Москва и Пекин намерены тесно сотрудничать на полях саммита.

Россия на полях саммита намерена представить идеи в области продовольствия и энергетики, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, а также организацию поставок зерна и удобрений.