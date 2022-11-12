Херсонская область перенесла столицу

Административной столицей Херсонской области временно будет город Геническ, сообщил пресс-секретарь зампреда правительства региона Александр Фомин.

Он уточнил, что в настоящее время именно в этом населенном пункте сосредоточены органы власти региона. Геническ — город на берегу Азовского моря, находится примерно в 200 километрах от Херсона.

Население временной столицы составляет менее 20 тысяч человек. Сам Херсон, из которого 11 ноября были выведены российские войска, имеет населения порядка 290 тысяч.

Решение о выводе войск из Херсона было принято 9 ноября. Накануне Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра переправлено свыше 30 тысяч военнослужащих.