Назван убивающий раковые клетки фрукт

Употребление граната способно существенно снизить уровень воспалительных процессов в организме и убить раковые клетки, рассказал врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что уникальные биологические вещества, способные защитить организм от онкологических заболеваний, содержатся в свежих плодах или соке граната.

Регулярное употребление фрукта уменьшает воспалительные процессы в желудке, а благодаря антигрибковому и антибактериальному эффекту гранат защищает от инфекций и воспалений в полости рта, добавил Кутушов.

«Вещества, содержащиеся в гранате, замедляют размножение раковых клеток, а в некоторых случаях даже вызывают их гибель. Фитокомпоненты в гранате обладают противовоспалительными свойствами», — уточнил врач.

Кроме этого, если в течение двух недель выпивать по стакану гранатового сока в день, это поможет снизить уровень холестерина и укрепить сосуды.