Кубок мира по хоккею перенесли

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и Национальная хоккейная лига объявили о переносе Кубка мира по хоккею, который должен был состояться в 2014 году.

«К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации канадского телеканала TSN, решение связано с разногласиями по вопросу участия России в соревнованиях. Отмечалось, что некоторые страны не хотят играть с россиянами из-за военной операции на Украине.

Кубок мира по хоккею в последний раз прошел в 2016 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Тогда Россия дошла до полуфинала, победителем стала Канада.