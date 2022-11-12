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Кубок мира по хоккею перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги и Национальная хоккейная лига объявили о переносе Кубка мира по хоккею, который должен был состояться в 2014 году.

«К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею и надеемся провести его в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации канадского телеканала TSN, решение связано с разногласиями по вопросу участия России в соревнованиях. Отмечалось, что некоторые страны не хотят играть с россиянами из-за военной операции на Украине.

Кубок мира по хоккею в последний раз прошел в 2016 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Тогда Россия дошла до полуфинала, победителем стала Канада.

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Топ комментариев

М. Алейников

Это унизительно. Также как и нищета и отсталость и миллиарды вывезенные за границу.

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))

Uynachalnica

Этой бы Голиковой озаботится почему беременеют в такие, а не осложнять и без того осложненное!