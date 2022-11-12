Группе Little Big запретили выступать в Казахстане

Российской группе Little Big запретили выступать в казахских городах Алма-Ате и Астане.

Мэрии этих городов отказали артистам в проведении концертов, передает Mash. Выступления должны были состояться 14 и 15 ноября, однако коллектив не прошел проверку.

Группа Little Big уехала из России в США летом 2022 года. Музыканты отменили тур по России и теперь выступают исключительно за границей из-за ситуации на Украине.

Лидер коллектива Илья Прусикин недавно пожаловался на снижение доходов после решения покинуть Россию. При этом он уточнил, что через некоторое время хотел бы вернуться.