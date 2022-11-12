НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группе Little Big запретили выступать в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
462 1
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Российской группе Little Big запретили выступать в казахских городах Алма-Ате и Астане.

Мэрии этих городов отказали артистам в проведении концертов, передает Mash. Выступления должны были состояться 14 и 15 ноября, однако коллектив не прошел проверку.

Группа Little Big уехала из России в США летом 2022 года. Музыканты отменили тур по России и теперь выступают исключительно за границей из-за ситуации на Украине.

Лидер коллектива Илья Прусикин недавно пожаловался на снижение доходов после решения покинуть Россию. При этом он уточнил, что через некоторое время хотел бы вернуться.

Еще по теме
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Киркоров оказался в центре скандала из-за драки букетом
Прусикин из Little Big сказал, когда вернется в Россию
Группу «Ласковый май» соберут из молодых музыкантов
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Обсуждение (1)
Топ комментариев

М. Алейников

Это унизительно. Также как и нищета и отсталость и миллиарды вывезенные за границу.

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Uynachalnica

Этой бы Голиковой озаботится почему беременеют в такие, а не осложнять и без того осложненное!

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))