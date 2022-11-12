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Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Легковой автомобиль и грузовая «Газель» столкнулись в Заринском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП произошло в субботу на 47-м километре дороги Белоярск — Заринск. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Hyundai Elantra, который выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-2790.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai и его пассажир — женщина 1956 года рождения — погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.

Водитель «Газели» получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

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ЧП #ДТП #Алтайский край
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