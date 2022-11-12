Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Легковой автомобиль и грузовая «Газель» столкнулись в Заринском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП произошло в субботу на 47-м километре дороги Белоярск — Заринск. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Hyundai Elantra, который выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-2790.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai и его пассажир — женщина 1956 года рождения — погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, отмечается в сообщении.

Водитель «Газели» получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.