Евросоюз на треть снизил зависимость от российского газа

Импорт газа из России в Евросоюз за октябрь составил 7%, тогда как в прошлые годы этот показатель находился на уровне 40%, следует из опубликованного осеннего экономического доклада Еврокомиссии.

Таким образом, Евросоюзу удалось сократить зависимость от Москвы по части поставок топлива на 33%. Одновременно страны ЕС нарастили закупки СПГ до 105 млрд кубометров от различных экспортеров.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта сжиженного природного газа»,— говорится в европейском документе.

Также указывается, что импорт СПГ стал привлекательным из-за повышения цен на газ. В основном ЕС покупает сжиженный природный газ у Соединенных Штатов Америки.