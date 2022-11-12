НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз на треть снизил зависимость от российского газа

Источник:
Sibnet.ru
662 4
Фото: © Sibnet.ru

Импорт газа из России в Евросоюз за октябрь составил 7%, тогда как в прошлые годы этот показатель находился на уровне 40%, следует из опубликованного осеннего экономического доклада Еврокомиссии.

Таким образом, Евросоюзу удалось сократить зависимость от Москвы по части поставок топлива на 33%. Одновременно страны ЕС нарастили закупки СПГ до 105 млрд кубометров от различных экспортеров.

«Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта сжиженного природного газа»,— говорится в европейском документе.

Также указывается, что импорт СПГ стал привлекательным из-за повышения цен на газ. В основном ЕС покупает сжиженный природный газ у Соединенных Штатов Америки.

Еще по теме
Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть
Премьер Британии сделал «подарок» Путину
США и союзники договорились о потолке цен на нефть из России
Вагоны с углем застряли в Кузбассе
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Обсуждение (4)
Картина дня
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Евросоюз на треть снизил зависимость от российского газа
США испугались отказа Европы от антироссийских санкций
Российским подросткам усложнят проведение абортов
О самом главном
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Любовь и месть: как понять кошку
Кратко и красиво: как презентовать себя работодателю
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
77
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
60
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
42
Российские войска начали отступление на левый берег Днепра
34
Медведев прокомментировал отступление российской армии
32
Байден определил условие для завершения конфликта на Украине