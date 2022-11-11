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Российским подросткам усложнят проведение абортов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проведение абортов девушкам-подросткам с 15 до 18 лет планируется усложнить, с такой инициативой выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Предложение содержится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось под председательством Голиковой.

В документе Минздраву дано поручение проработать и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей или законных представителей.

Голикова также предложила дополнить клинические рекомендации Минздрава по искусственному прерыванию беременности «информацией о негативных последствиях такого решения».

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» сейчас несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно дать согласие на прерывание беременности.

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