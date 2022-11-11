ВТБ запустит операции с цифровым рублем

ВТБ первым из российских банков представил тестовый сервис по открытию кошелька для цифрового рубля. Он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» и станет доступен клиентам в 2023 году, сообщает пресс-служба банка.

Открыть кошелек в цифровых рублях можно будет в режиме реального времени. Позднее станет доступна оплата цифровыми рублями товаров и услуг с помощью переводов по QR-коду, отмечается в сообщении.

При этом переводы в цифровых рублях будут доступны как бизнесу, так и частным лицам. Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России, банки выступят лишь посредниками.

Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, с помощью которого его можно отследить. В частности, это позволит программировать его для оплаты конкретных услуг или продуктов.