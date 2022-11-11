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SberPay станет доступен для пользователей Android

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Бесконтактная оплата картами с помощью SberPay возобновит работу на смартфонах на базе системы Android в ноябре, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Мы рады вернуть клиентам сервисы, к которым они привыкли», — сказал Царев на полях форума Finopolis.

Представитель Сбербанка также уточнил, что в настоящее время выросла популярность оплаты по QR-кодам. По его словам, около 700 тысяч терминалов Сбербанка поддерживают эту технологию.

«К середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах, то есть вы сможете платить телефоном, карта не понадобится. Если у вас Android, вы можете платить SberPay, приложив телефон либо отсканировав QR»,— пояснил он.

Сбербанк запустил SberPay летом 2020 года. Для использования системы нужно мобильное приложение банка, с ее помощью можно оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах.

Бесконтактная оплата была ограничена после того, как Сбербанк попал санкции, введенные из-за российской военной операции на Украине. С 13 апреля бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay перестала работать.

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Топ комментариев

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Alhazred

Не позволяет. А ты чего такой умный до сих пор не в ВСУ? Страшно?

Killer1974

А ты почему еще дышишь? Нацистов наши(РФ)кладут!!! Ты таришься? Может где в женщину переодеваешься?