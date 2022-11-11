НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев прокомментировал отступление российской армии

Источник:
Sibnet.ru
626 16
Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — написал Медведев, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 9 ноября принял решение отвести войска с правого берега Днепра на левобережье. Сегодня Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и города Херсона. Регион закреплен в Конституции как субъект Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает решение отвести российские войска на левый берег Днепра унизительным. По его словам, Херсонская область продолжает оставаться субъектом России.

Еще по теме
Набиуллина заявила, что не будет «искать дно» в экономике
Стремоусова посмертно наградили орденом Мужества
Путин перекрестил пациентку во время операции на мозге. ВИДЕО
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Политический переворот: чем завершились выборы в США?
Обсуждение (16)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Alhazred

Не позволяет. А ты чего такой умный до сих пор не в ВСУ? Страшно?

Killer1974

А ты почему еще дышишь? Нацистов наши(РФ)кладут!!! Ты таришься? Может где в женщину переодеваешься?