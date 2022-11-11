Медведев прокомментировал отступление российской армии

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — написал Медведев, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 9 ноября принял решение отвести войска с правого берега Днепра на левобережье. Сегодня Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и города Херсона. Регион закреплен в Конституции как субъект Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает решение отвести российские войска на левый берег Днепра унизительным. По его словам, Херсонская область продолжает оставаться субъектом России.