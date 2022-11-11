США испугались отказа Европы от антироссийских санкций

Среди властей США растет обеспокоенность в связи с возможным отказом европейских союзников поддерживать антироссийские санкции.

Американские чиновники, работающие в Европе, в последнее время все чаще предупреждают коллег в Вашингтоне о том, что некоторые страны все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в увеличении расходов, пишет Politico.

США опасаются, что из-за давления общественности европейские лидеры в конечном счете могут отказаться от поддержки санкций против России. Однако пока ситуацию удастся поддерживать под контролем.

Несмотря на это, в администрации президента США активно обсуждались меры, которые бы позволили сохранить приверженность европейских государств санкционной стратегии Вашингтона.

Евросоюз ранее утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.