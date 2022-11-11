Пластический хирург назвала основной признак идеальной груди

Грудь с имплантом считается идеальной, если выглядит как натуральная, сообщила пластический хирург Виктория Блинова.

Обыватели, которые уверены, что смогут отличить искусственную грудь от натуральной, в большинстве случаев ошибутся. Это невозможно сделать, если правильно подобран имплант, считает Блинова.

Пациентка его не ощущает, а окружающие не могут заметить. Отличить прооперированную грудь смогут только хирурги, сказала специалист «Ленте.ру».

Также неверным является и убеждение, что после подтяжки груди остаются яркие шрамы. После такой операции шрамы и рубцы малозаметны, а реабилитационный период очень короткий. По словам Блиновой, в этом случае решающую роль играет опыт, техника и методика пластического хирурга.