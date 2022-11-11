Новосибирск вошел в тройку лидеров по числу трудоголиков в России

Треть опрошенных россиян считают себя трудоголиками, жители Новосибирска вошли в тройку лидеров по этом показателю, сообщает сервис Работа.ру.

Больше всего трудоголиков оказалось среди жителей Перми — 45% опрошенных жителей этого города считают себя трудоголиками. Среди городов, где чаще всего можно встретить настоящего трудоголика, также оказались Нижний Новгород (38%) и Новосибирск (36%).

Среди причин считать себя трудоголиком самая популярная для новосибирцев — мысли о работе даже во время выходных и отдыха, такой вариант отметили 61% опрошенных. Еще 46% респондентов из Новосибирска рассказали, что им приходится работать более восьми часов в день.

Каждый пятый участник исследования рассказал, что испытывает стресс, не занимаясь работой, а по 17% новосибирцев отметили, что им приходится работать по выходным или они просто не умеют отдыхать и расслабляться.