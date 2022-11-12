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Новый сезон шоу «Модные игры» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Битва профессиональных стилистов и любителей моды разыграется в шоу «Модные игры», премьера нового сезона состоится в субботу, 12 ноября, сообщила пресс-служба ТНТ.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре участника будут меряться чувством стиля. В четверке один профессионал и три любителя. Они будут проходить испытания на вылет.

Сначала нужно эффектно себя презентовать с помощью заранее подобранного лука. Затем – за три минуты собрать гармоничный образ для предлагаемых обстоятельств: от похода на красную дорожку до вечеринки после рабочего дня в офисе. Финальное испытание – одеть звезду так, чтобы ее образ вызвал восторг у жюри.

В первом выпуске шоу примет участие комик и певица, звезда команды «Союз» Елена Гущина. Также в новом сезоне зрители увидят, как участники «Модных игр» будут подбирать стильные образы для Ольги Серябкиной, Зои Бербер, Маргариты Аброськиной, Евгении Медведевой и многих других звезд.

Ведущая программы — фотомодель Елена Кулецкая. Экспертами «Модных игр» выступят fashion-блогер Карина Нигай, стилист Алина Герман, блогер Давид Манукян, музыкант Владимир Селиванов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Топ комментариев

М. Алейников

Это унизительно. Также как и нищета и отсталость и миллиарды вывезенные за границу.

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))

Alhazred

Не позволяет. А ты чего такой умный до сих пор не в ВСУ? Страшно?