Новый сезон шоу «Модные игры» стартует на ТНТ

Битва профессиональных стилистов и любителей моды разыграется в шоу «Модные игры», премьера нового сезона состоится в субботу, 12 ноября, сообщила пресс-служба ТНТ.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре участника будут меряться чувством стиля. В четверке один профессионал и три любителя. Они будут проходить испытания на вылет.

Сначала нужно эффектно себя презентовать с помощью заранее подобранного лука. Затем – за три минуты собрать гармоничный образ для предлагаемых обстоятельств: от похода на красную дорожку до вечеринки после рабочего дня в офисе. Финальное испытание – одеть звезду так, чтобы ее образ вызвал восторг у жюри.

В первом выпуске шоу примет участие комик и певица, звезда команды «Союз» Елена Гущина. Также в новом сезоне зрители увидят, как участники «Модных игр» будут подбирать стильные образы для Ольги Серябкиной, Зои Бербер, Маргариты Аброськиной, Евгении Медведевой и многих других звезд.

Ведущая программы — фотомодель Елена Кулецкая. Экспертами «Модных игр» выступят fashion-блогер Карина Нигай, стилист Алина Герман, блогер Давид Манукян, музыкант Владимир Селиванов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.