Байден определил условие для завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине не будет урегулирован до тех пор, пока с ее территории не будут выведены российские войска, заявил президент США Джо Байден по пути на авиабазу Andrews.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока (президент России Владимир) Путин не выведет (силы) из Украины», — цитирует Байдена корреспондент Politico Алекс Уорд в Twitter.

Корреспондент Politico также отметил, что американский лидер поддерживает условие президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах.

Зеленский 8 ноября выдвинул условия для мирных переговоров с Москвой, которые включали восстановление территориальной целостности страны и возмещение всех убытков.

На следующий день источники газеты Politico сообщили, что администрация Белого дома «мягко подталкивает» Киев к началу переговоров с Москвой.