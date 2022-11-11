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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден определил условие для завершения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Военный конфликт на Украине не будет урегулирован до тех пор, пока с ее территории не будут выведены российские войска, заявил президент США Джо Байден по пути на авиабазу Andrews.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока (президент России Владимир) Путин не выведет (силы) из Украины», — цитирует Байдена корреспондент Politico Алекс Уорд в Twitter.

Корреспондент Politico также отметил, что американский лидер поддерживает условие президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах.

Зеленский 8 ноября выдвинул условия для мирных переговоров с Москвой, которые включали восстановление территориальной целостности страны и возмещение всех убытков.

На следующий день источники газеты Politico сообщили, что администрация Белого дома «мягко подталкивает» Киев к началу переговоров с Москвой.

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MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?

MuCbE

Они на последний интернет трафик плюсцов себе насыпали. Все таки информационный фронт это единственный...

Killer1974

Президент России для меня не авторитет! Путин для меня вообще никто!!! Но он не стреляет по мирным жителям!...

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...