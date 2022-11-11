iPhone 14 сможет передавать сигнал SOS через спутник

Эксклюзивная функция iPhone 14, позволяющая передать сигнал SOS через спутник, появится у пользователей смартфонов до конца ноября. Стартовыми регионами станут США и Канада, а первые два года она будет бесплатной.

Функция реализуется совместно с Globalstar — оператором спутниковой телефонной связи. Для стабильной зоны покрытия в США и Канаде ему пришлось значительно расширить инфраструктуру, установить новые антенны на наземных станциях и расширить персонал, сообщается на сайте Apple.

«Пользователи iPhone смогут не только обмениваться текстовыми сообщениями со службами экстренной помощи, но и запускать приложение Find My ("Локатор") и сообщать о своем местоположении через спутник, когда нет сотовой связи и Wi-Fi, что даст ощущение безопасности при отключении от обычной сети связи», — говорится в сообщении Apple.

К спутникам iPhone будут подключаться через сеть Globalstar, работающую в США уже более 20 лет. Благодаря обновленным наземным станциям и скорому обновлению орбитальной группировки, Apple и Globalstar обеспечат непрерывную доступность экстренных вызовов для абонентов.

Экстренный вызов через спутник на начальном этапе будет бесплатным, но через два года станет распространяться по подписке. Apple пока не разглашает стоимость услуги. На текущий момент в опцию инвестировано 450 миллионов долларов.