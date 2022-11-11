Появились подробности о сериале про группу «Король и Шут»

Съемки сериала о панк-группе «Король и Шут» завершились в Выборге 9 ноября. Режиссер Рустам Мосафир поделился подробностями проекта.

«Актерский состав подбирался по таланту, фактуре, человеческим и актерским данным. Константина Плотникова (главного героя) утвердил практически первым и больше на эту роль никого не смотрел, потому что он и есть Горшок», — рассказал Мосафир в интервью «Невским новостям».

Съемки сериала шли около полугода. Мосафир признался, что никогда не был фанатом «Короля и Шута», но в процессе подготовки сериала сама группа, ее творчество открылись по-новому.

«Теперь мне кажется, что это что-то недооцененное. Мы хотим оживить интерес к группе. Во время всего процесса нам помогал Князь (Андрей Князев). Некоторые вещи с ним в сценарии правили», — сказал режиссер.

Сериал про «Короля и Шута» планируют выпустить в конце января — начале февраля 2023 года.