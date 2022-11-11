«Диспетчер задач» Windows получит темы и поиск процессов

Microsoft выпустила обновление бета-версии Windows 11. Теперь в тестовой ОС можно изменять внешний вид «Диспетчера задач» и проводить поиск процессов.

Поиск представляет собой фильтр по ключевому слову. В верхней части окна (или по нажатию Alt+F) можно ввести имя требуемого процесса. Алгоритм фильтрации сопоставляет заданное слово со всеми возможными совпадениями и отображает их на текущей странице.

Пользователи Windows уже давно просят подобную функцию, она позволяет быстро найти конкретный процесс или группу, а не скроллить дерево задач, чей список может иногда насчитывать тысячи наименований.

В Windows 11 добавлена возможность использовать предпочитаемую тему в «Диспетчере задач» независимо от активной темы в Windows. Она устанавливается на странице настроек. То есть оформление приложения можно сделать белым, а тему Windows оставить, например, темной.

«Диспетчер задач» теперь поддерживает темы для диалоговых окон. Все они, за исключением «Запустить новую задачу» и окна свойств, теперь поддерживают темы и будут соответствовать либо конкретной теме приложения, либо Windows.

«Диспетчер задач» используется для работы с запущенными процессами и приложениями. Он позволяет контролировать потребление программами памяти, ресурсов центрального процессора и видеокарты.