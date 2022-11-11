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Маркетплейс RuStore станет обязательным для предустановки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский маркетплейс Android-приложений RuStore с 2023 года станет обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Он будет устанавливаться вместо App List.

«Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — цитирует «ТАСС» пресс-службу правительства РФ.

RuStore дублирует и расширяет функционал приложения App List, предоставляющего доступ к социально значимым сервисам, поэтому будет устанавливаться вместо него. 

RuStore и NashStore: в чем отличия?

RuStore — российский магазин приложений, разработанный VK Group совместно с крупными представителями отечественно IT-индустрии. В маркетплейсе доступны программы, заблокированные в Google Play из-за антироссийских санкций.

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Топ комментариев

Alhazred

Ты уже достиг днища. Но старайся дальше)))

nicollaich

Байдену и впк эта тягомотина очень выгодна.

Alhazred

Не позволяет. А ты чего такой умный до сих пор не в ВСУ? Страшно?

Alhazred

Он просто трусоват. Типа тех уродцев которые напакостят, а потом плачутся на камеру и просят прощения)))