Маркетплейс RuStore станет обязательным для предустановки

Российский маркетплейс Android-приложений RuStore с 2023 года станет обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Он будет устанавливаться вместо App List.

«Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — цитирует «ТАСС» пресс-службу правительства РФ.

RuStore дублирует и расширяет функционал приложения App List, предоставляющего доступ к социально значимым сервисам, поэтому будет устанавливаться вместо него.

RuStore и NashStore: в чем отличия?

RuStore — российский магазин приложений, разработанный VK Group совместно с крупными представителями отечественно IT-индустрии. В маркетплейсе доступны программы, заблокированные в Google Play из-за антироссийских санкций.