Стоимость мяса в 2023 году может значительно вырасти, особенно говядины, сообщила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Именно говядиной Россия обеспечена менее всего — отечественный бизнес покрывает лишь 80% потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к подорожанию продукта, пояснила «Прайм» Сорокина.

По ее словам, цены могут вырасти на мясо птицы и свинину, но не в такой мере как на говядину. Отечественные производители закрывают 95% потребностей в мясе птицы и более 90% — свинине. Это означает отсутствие влияния внешнего рынка на ценообразование данных товаров.

Но инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве был импортным, то есть рост закупочных цен приведет к увеличению стоимости продукции.