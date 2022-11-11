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Эксперт предупредила о росте цен на мясо

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость мяса в 2023 году может значительно вырасти, особенно говядины, сообщила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Именно говядиной Россия обеспечена менее всего — отечественный бизнес покрывает лишь 80% потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к подорожанию продукта, пояснила «Прайм» Сорокина.

По ее словам, цены могут вырасти на мясо птицы и свинину, но не в такой мере как на говядину. Отечественные производители закрывают 95% потребностей в мясе птицы и более 90% — свинине. Это означает отсутствие влияния внешнего рынка на ценообразование данных товаров.

Но инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве был импортным, то есть рост закупочных цен приведет к увеличению стоимости продукции.

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Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.

Killer1974

Президент России для меня не авторитет! Путин для меня вообще никто!!! Но он не стреляет по мирным жителям!...

MuCbE

Так там сейчас кладбище ВСУ будут организвовывать, кто в своем уме туда сунется?

MuCbE

Уже 3 раз повторяется. Сначала после переговоров РФ увела армию в район ДНР/ЛНР и все рагули визжали...