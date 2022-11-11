Названа самая дорогая часть тела Дзюбы

Голова нападающего Артема Дзюбы — самая дорогая часть его тела, и игрок по-прежнему сохранил высокий уровень, считает футбольный агент, экс-советник «Спартака» Франко Камоцци.

«Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет», — цитирует Камоцци Sport24.

По его мнению, игрок будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. Камоцци считает, что Дзюба хорош в борьбе, несмотря на возраст, и ему «необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится».

Дзюба временно остался без клуба. В августе он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Футболист провел за команду пять матчей, в которых забил один гол. В ноябре игрок расторг контракт.