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Названа самая дорогая часть тела Дзюбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Голова нападающего Артема Дзюбы — самая дорогая часть его тела, и игрок по-прежнему сохранил высокий уровень, считает футбольный агент, экс-советник «Спартака» Франко Камоцци.

«Голова Дзюбы — до сих пор самая дорогая в российском футболе, лучше него на втором этаже никто не играет», — цитирует Камоцци Sport24.

По его мнению, игрок будет полезен команде, которая часто использует длинные передачи. Камоцци считает, что Дзюба хорош в борьбе, несмотря на возраст, и ему «необходимо как можно скорее начать играть и забивать, тогда все наладится».

Дзюба временно остался без клуба. В августе он перешел в турецкую «Адану Демирспор». Футболист провел за команду пять матчей, в которых забил один гол. В ноябре игрок расторг контракт.

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