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Песни из фильма «Брат» перепели на новый лад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат 2»

Каверы на песни из фильма «Брат» вошли в сборник «Поколение Брат», композиции перепели популярные и молодые музыканты, в числе которых рэперы Баста и Feduk.

Инициаторами создания сборника выступили дочь Сергея Бодрова Ольга и сын Алексея Балабанова Петр.

«Теперь нам решать, о чем все-таки эти легендарные фильмы, и о чем эти великие песни. Где наша сила и в чем наша правда. Верю, что наш ответ — в любви», — сказала в интро к сборнику Ольга Бодрова.

В сборник вошли 10 песен: «Крылья», «Черные птицы», «Гибралтар», «Вечно молодой», «Дорога», «Город», «Во время дождя», «Иду», «Земля» и «Полковнику никто не пишет».

Среди музыкантов, кто перепел легендарные песни — Zoloto, Лауд, Feduk, Баста, Anikv, Saluki, GONE.Fludd, Казускома, Lovv66, Seemee, Shortparis.

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