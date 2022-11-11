Россиян напоят узбекским вином

Российские дистрибуторы резко нарастили ввоз недорогих вин из Узбекистана, они находятся в сегменте вин до 300 рублей, в котором наблюдается дефицит.

За три квартала года импорт из Узбекистана в Россию увеличился в 4,5 раза, почти до 850 тысяч литров. Из страны ввезено почти 847 тысяч литров тихих (без пузырьков) и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб сказала «Коммерсанту», что пока качество узбекских вин среднее, но зато логистика очень простая. Кроме того, экономные потребители могут переходить на недорогие вина.

Чаще всего в Узбекистане выращивают виноград для сладкого и полусладкого вина. По отзывам экспертов и потребителей, многие вина из этой страны очень сладкие и имеют слабое послевкусие. Сладость регулируют температурой. Охлажденное вино будет менее сладким, чем теплое.